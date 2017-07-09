Malatya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



İskenderun-Malatya seferini yapan 63025 sefer sayılı yük treni, Yazlak Tren İstasyonu ile Akçadağ Tren İstasyonu arasındaki hemzemin geçitte, Ramazan Eke idaresindeki 44 FZ 259 plakalı kamyonete çarptı.



Kazada, sürücü Eke olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan kamyonetteki Arzu Solmaz (39), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.