Malatya'da hayvan hırsızlığı şüphelileri 258 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı Malatya'da, farklı adreslerden hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, farklı adreslerden hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi'nde 2 büyükbaş hayvan çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki 258 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, araç ve şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 24 büyükbaş hayvan ve at ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelileri G.A, B.C. ve Ö.F.C'yi gözaltına alan ekipler, hayvanları sahiplerine teslim etti.

Bu arada ekiplerin çalışması sonucu ilçede gerçekleşen 5 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir adresten at çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çalınan atı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA