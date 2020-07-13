Malatya'da hayvan hırsızlığı
Malatya'da çalınan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.
13.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:15
Malatya'da çalınan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Polis ekipleri, kentte bir adresten hayvan hırsızlığı gerçekleştirilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda hayvan hırsızlığı yapan kişinin Y.E.K olduğunu tespit etti.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 3 koyun ele geçirildi, koyunlar sahipleri C.D. ve N.K'ya teslim edildi.
Şüpheli Y.E.K. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA