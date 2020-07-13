Malatya'da hayvan hırsızlığı Malatya'da çalınan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Malatya'da çalınan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri, kentte bir adresten hayvan hırsızlığı gerçekleştirilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda hayvan hırsızlığı yapan kişinin Y.E.K olduğunu tespit etti.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 3 koyun ele geçirildi, koyunlar sahipleri C.D. ve N.K'ya teslim edildi.

Şüpheli Y.E.K. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA