Malatya'da hayırsever kardeşlerden ihtiyaç sahiplerine anlamlı destek Malatya'da hayırsever kardeşler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesine 600 kilogramlık büyükbaş hayvan bağışladı.

Malatya'da hayırsever kardeşler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesine 600 kilogramlık büyükbaş hayvan bağışladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanyol ilçesi Damlı Mahallesi'nde yaşayan İhsan ve Hasan Demirtaş kardeşler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ekonomik zorluklar yaşayanlar ile yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 600 kilogramlık büyükbaş hayvanı belediyeye teslim etti.

Bağışlanan hayvanı teslim alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hayırsever kardeşlerin kendisini arayarak bağışta bulunma talebini ilettiğini anlatarak, "Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak emaneti teslim aldık ve ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu anlamlı davranış bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA