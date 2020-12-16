Malatya'da hayırsever iş adamından öğrencilere tablet hediyesi

Malatya'nın Darende ilçesinde hayırsever iş adamı Tebernüş Kaçaman, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 10 tablet hediye etti.

Malatya'nın Darende ilçesinde hayırsever iş adamı Tebernüş Kaçaman, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 10 tablet hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce teslim alınan tabletler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Has Yapı Şirketinin Genel Müdürü Tebernüş Kaçaman'a uzaktan eğitimin devam ettiği böyle bir dönemde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı Tebernüş Kaçaman da eğitimin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, gençlerin ihtiyaçlarını gidermek için her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Kaçaman, Milli Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı tablet kampanyasına şirket olarak ivedilikle destek olma kararı aldıklarını belirterek, "Yarınımızın teminatı çocuklarımızın eğitime eşit katılımı için benzer projelerde yer almaya, yenilerini üretmeye devam edeceğiz. Bu kampanyanın başka şirket ve iş adamlarına da örnek olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen