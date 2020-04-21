Malatya'da havuza düşen köpek kurtarıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bağ evindeki havuza düşen köpek kurtarıldı.
21.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:34
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bağ evindeki havuza düşen köpek kurtarıldı.
Ramazan Sabancı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gittiği bağ evindeki sulama havuzundan köpek sesi geldiğini fark etti.
Havuzda mahsur kalan köpeği kurtaran Sabancı'nın bu sırada sarf ettiği sevgi dolu ifadeleri de cep telefonu ile kaydettiği görüntüye yansıdı.
Kaynak: AA