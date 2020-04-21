Malatya'da havuza düşen köpek kurtarıldı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bağ evindeki havuza düşen köpek kurtarıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bağ evindeki havuza düşen köpek kurtarıldı.

Ramazan Sabancı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gittiği bağ evindeki sulama havuzundan köpek sesi geldiğini fark etti.

Havuzda mahsur kalan köpeği kurtaran Sabancı'nın bu sırada sarf ettiği sevgi dolu ifadeleri de cep telefonu ile kaydettiği görüntüye yansıdı.

Kaynak: AA