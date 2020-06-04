Malatya'da havaya rastgele ateş açan kişi tutuklandı Malatya'da tüfekle havaya rastgele ateş açan kişi tutuklandı.

Malatya'da tüfekle havaya rastgele ateş açan kişi tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde elindeki tüfekle henüz bilinmeyen bir nedenle caddeyi trafiğe kapatarak havaya rastgele ateş açan Ö.K'yi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Ö.K'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre Ö.K. ile konuşan ekipler, daha sonra şüphelinin elindeki av tüfeğini almayı başardı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA