Malatya'da hava ulaşımına kar engeli
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Malatya'da hava ulaşımına kar engeli

Malatya'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

13.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:12
Malatya'da hava ulaşımına kar engeli

'da hava muhalefeti nedeniyle 'a uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 'ndan İstanbul'a yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı iptal edildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların yeniden başlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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