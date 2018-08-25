Malatya'da Hava Sıcaklığı Artacak

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Malatya'da hava sıcaklıklarının 1-3 derece artacağı ifade edildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede hava sıcaklıklarında 1 ile 3 derece arasında artış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği de ifade edilerek havanın az bulutlu ve açık geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Malatya'da hava sıcaklığının 38 derece olmasının beklendiği belirtilirken, hava tahminlerine göre, bölgede en yüksek hava sıcaklığının ise 42 derece ile Adıyaman'da olacağı belirtildi. - MALATYA