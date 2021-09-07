Malatya'da haşere ile mücadele sürüyor
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Malatya'da haşere ile mücadele sürüyor

Malatya'da haşere ile mücadele sürüyor
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı haşere ile mücadele ve ilaçlama ekipleri, il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı haşere ile mücadele ve ilaçlama ekipleri, il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla kentin birçok noktasında sıkı önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanları ile müdahale ederek çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi mücadele çalışmalarını Malatya genelinde 25 ekipten oluşan toplam 70 personelle sürdürüyor.

Haziran ayında başlayan ve eylül ayı sonuna kadar devam edecek ilaçlama kapsamında, 7 günlük periyotlarla çalışmalar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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