Malatya'da Hamza Hamzaoğlu Sesleri

Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 adayın isminin ön plana çıktığı belirtildi. Bu isimler Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez.



Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in yönetimiyle yaptığı toplantı sonrası teknik adam adaylarını belirleyen sarı-siyahlıların ilk hedefinin Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu olduğu öğrenildi. Şu an yurt dışında olan Hamzaoğlu ile bir görüşme yapmayı planladığı belirtilen sarı-siyahlı yönetimin diğer adayının ise İbrahim Üzülmez olduğu gelen bilgiler arasında.



E. Yeni Malatyaspor'un herhangi bir teknik adamla anlaşması halinde bile Bursaspor müsabakasına takımı altyapı antrenörlerinin çıkaracağı öğrenildi.



(Mehmet Türel / İHA)