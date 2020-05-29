Malatya'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı
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Malatya'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin cemaatle ibadete kapatılmasının ardından Malatya'da ilk cuma namazı havadan görüntülendi.

Malatya'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı
29.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:05

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin cemaatle ibadete kapatılmasının ardından Malatya'da ilk cuma namazı havadan görüntülendi. Camilerin ve belirlenen noktaların bahçelerinde cuma namazı kılınırken, sosyal mesafe kurallarına da uyulduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan beri camilerin cemaatle namaza kapatılmasının ardından bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da ilk cuma namazı kılındı. Valilik tarafından belirlenen camilerde ve belli alanlarda kılınan cuma namazı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Cemaatin namaz kılınacağı alanlar önceden işaretlenirken, cami cemaati maske takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde cuma namazını kıldı. Kent merkezinde Sümer Camiinin avlusunda kılınan namazda cemaat alanlara sığmadı. Drone ile havadan görüntülenen cuma namazında sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Sümer Cami avlusunda cuma namazını kıldı. Cemaat ise uyarılar kapsamında kendi seccadelerini yanlarında getirdi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından cuma namazının kılınacağı camilerde cemaate maske, kolonya ve akide şekeri ikramı yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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