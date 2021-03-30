Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
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Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi

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Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi

Korona virüsün artışa geçtiği illerden biri olan Malatya'da da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yeniden getirildi.

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Korona virüsün artışa geçtiği illerden biri olan Malatya'da da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yeniden getirildi. Vatandaşlar ise, herkesin kurallara uymasını isteyerek yeniden risksiz bir il olmak istediklerini söylediler.

1 Mart sonrası kontrollü normalleşme sürecine başlanılması ile birlikte orta riskli iller arasında yer alan Malatya, aradan geçen 1 ay içerisinde vakaların hızla artması nedeniyle yüksek riskli iller arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yüksek riskli iller için alınan yeni tedbirleri açıklamasıyla birlikte bir aydır sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Malatya'da Cumartesi-Pazar günleri yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kırmızı renk ile korona virüste en yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya'da kent merkezinde ise yaşanan insan yoğunluğu endişeleri iyice arttırıyor. Vatandaşlar, kısıtlamaların hafta sonu ile sınırlı kalmamasını isteyerek virüsün tamamen kontrol altına alınması için uzun süreli tam kapanmaların getirilmesini istiyor. - MALATYA

Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi
Malatya'da hafta sonu yasakları yeniden geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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