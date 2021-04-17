Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
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Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı

Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri ve dışarı çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, fırın, market, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olmadığı kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipler de kentin cadde ve sokaklarında denetim yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 16 Nisan cuma günü akşam 19.00'dan başladı ve 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. - MALATYA

Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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