Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
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Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

07.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:14
Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-7 Kasım'da uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye ceza yazıldı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-7 Kasım'da uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Kasım saat 21.00 ile 7 Kasım saat 05.00 arasından Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan pandemi tedbirleri kapsamında izolasyon kuralına uymayan 122 kişinin de yurtta kalamaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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