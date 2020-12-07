Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-7 Kasım'da uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Kasım saat 21.00 ile 7 Kasım saat 05.00 arasından Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 171 kişiye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan pandemi tedbirleri kapsamında izolasyon kuralına uymayan 122 kişinin de yurtta kalamaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş