Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
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Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

12.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:09
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri ise görevlerini sürdürdü. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince cezai işlem uygulanıyor.


Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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