Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
28.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:48
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ömer İnal yönetimindeki 34 ZB 9267 plakalı hafif ticari araç, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde sürücünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Araçta bulunan Gaffure İnal yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın