Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Serhat Aytar idaresindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Yukarıulıpınar Mahallesi Ağıllar mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden Leyla, Hayrettin ve Cuma Aytar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA