Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
03.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:40
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serhat Aytar idaresindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, D-300 kara yolu Yukarıulıpınar Mahallesi Ağıllar mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü ile aynı aileden Leyla, Hayrettin ve Cuma Aytar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA