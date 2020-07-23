Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz G., yönetimindeki 44 DM 372 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz G. ile araçta bulunan Satı G., Büşra K., Abdullah K., Ayaz K., Tuna K. ve Zeynep K., yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri 7 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA