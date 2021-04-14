Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Y.O. idaresindeki 23 LL 155 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan H.O, N.Y. ve Ü.G.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.G.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 08:46:36. #1.14#

title