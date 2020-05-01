Malatya'da "Güven Huzur Uygulaması"
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Malatya'da "Güven Huzur Uygulaması"

Malatya'da
01.05.2020 02:11 | Son Güncelleme: 01.05.2020 02:11

Malatya'da üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 87 ekip ve 451 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında bin 7 iş yeri denetlenirken,1 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Malatya'da üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 87 ekip ve 451 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında bin 7 iş yeri denetlenirken,1 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte düzenlenen uygulamaya 87 ekip ve 451 personel katıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirler ve yasaklamaların kontrol edildiği 15.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada bin 7 iş yeri denetlenirken,1 iş yerine yasal işlem yapıldı.Uygulamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 12 şahsa ceza kesildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 679 şahsın GBT sorgusu yapılırken,118 park-bahçe,23 mesire ve yürüyüş alınlarında da denetleme yapan ekipler kontrolü yapılan bin 91 araçtan 49'una 19 bin 608 TL cezai işlem uyguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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