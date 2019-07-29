Malatya'da günlük kiralanan ev ve araç denetimi

MALATYA'da polisin günlük kiralanan ev ve araçlara yönelik yaptığı çalışmada, kayıt dışı 4 ev ve 3 araç kiralama firmasına 53 bin 962 TL para cezası kesildi.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan 'günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması kapsamında Malatya polisi de çalışma gerçekleştirdi. Ekipler 79 günübirlik konaklama yeri ile 72 araç kiralama firmasını denetledi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen 4 ev ile 3 araç kiralama firmasına toplam 53 bin 962 TL para cezası uygulandı.

Polis ayrıca ülkeye yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 72 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yaptı.



Kaynak: DHA