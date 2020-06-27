Malatya'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
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Malatya'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
27.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:11

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Malatya'da gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı tespit edilen 2 işyerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 21 adet cep telefonu, 25 kg nargile kömürü, 8 kg nargile tütünü, 11 paket pipo tütünü ile 39 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapılırken ürünlere ise el konuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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