Malatya'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
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Malatya'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Malatya polisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Malatya'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
24.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:52

Malatya polisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 2 şahıs tarafından Gaziantep'ten kargo firmaları aracılığı ile getirilen gümrük kaçağı nargile tütünlerinin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin işyerine operasyon yapan ekipler, yapılan aramalarda 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü,3 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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