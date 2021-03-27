Malatya'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Malatya'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde bir adreste gümrük kaçağı makaron satışı yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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