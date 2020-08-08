Malatya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu Malatya'da düzenlenen operasyonda 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 15 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir iş yerinde kaçak cep telefonu ve aksesuarı bulunduğunu belirledi.

İş yerine düzenlenen operasyonda 15 gümrük kaçağı cep telefonu ve 96 cep telefonu yan ürünleri ele geçirildi.

Olayla ilgili bir iş yeri sahibine yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA