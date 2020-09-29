Malatya'da gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi
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Malatya'da gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi

29.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:44
Malatya'da gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 20 hızar makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla kentte gümrük kaçağı malzemeler pazarladığını tespit etti.

Takibe aldıkları araçları çevre yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, 20 gümrük kaçağı hızar makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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