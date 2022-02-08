Malatya'da gramaj ve hijyen kontrollerine devam ediliyor - Haberler
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Malatya'da gramaj ve hijyen kontrollerine devam ediliyor

Bültenler - Güncel
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Malatya'da gramaj ve hijyen kontrollerine devam ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

MALATYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak genelde halkımızın yoğun olarak alış verişlerde bulunduğu marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını ekiplerimiz yapıyor. Genelde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Unlu mamül ve satışı yapan fırınlarda da denetim yaptıklarını belirten Kargın, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak unlu mamül satışı yapan fırınlarda da gramaj kontrolü ile hijyen denetimlerini yaparak vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bültenler - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Zabıta, Güncel, Haber

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