Malatya'da gönüllü gençlerden çocuklara 23 Nisan hediyesi Malatya'da gönüllü gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon, oyuncak ve çeşitli süsler hediye etti.

Malatya'da gönüllü gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon, oyuncak ve çeşitli süsler hediye etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, 23 Nisan dolayısıyla, Türk bayrağı, balon, oyuncak ve çeşitli süslerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı. Çocukların bayramını evlerinden kutlamaları için kapı kapı gezip hazırladıkları paketleri dağıtan gönüllü gençler, ziyaret ettikleri ailelere "Evde kalın." mesajı verdi. Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde olan 8-12 yaş arası çocukların bayramlarını kutlayarak onlara hediyeler verdiklerini söyledi. Kaynak: AA