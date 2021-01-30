Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber... Malatya'da gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Malatya'da gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, kar yağışıyla beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtma kararı aldı.
Sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak için harekete geçen gönüllü gençler, Battalgazi Belediyesinden destek istedi.
Talebi olumlu karşılayan belediye ekipleri, gençlerle mahallelere gitti.
Gençler ile belediye çalışanları, kent merkezi, Orduzu Mahallesi ve Turgut Özal Tabiat Parkı'nı gezdi, mamalarla hayvanları besledi, çeşitli noktalara mama bıraktı.
Fırat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahar Atlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına bu zor günlerde yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun