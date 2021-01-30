Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

30.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:44

Son dakika haber... Malatya'da gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Malatya'da gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Fırat Gençlik Merkezi gönüllüleri, kar yağışıyla beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtma kararı aldı.

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak için harekete geçen gönüllü gençler, Battalgazi Belediyesinden destek istedi.

Talebi olumlu karşılayan belediye ekipleri, gençlerle mahallelere gitti.

Gençler ile belediye çalışanları, kent merkezi, Orduzu Mahallesi ve Turgut Özal Tabiat Parkı'nı gezdi, mamalarla hayvanları besledi, çeşitli noktalara mama bıraktı.

Fırat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahar Atlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına bu zor günlerde yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Gönüllü gençler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:44:16. #1.16#
title