Malatya'da Gölette Erkek Cesedi Bulundu

Malatya'daki Orduzu Göleti'nde bir erkeğin cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki gölette ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıçlar, çalışmanın ardından Mustafa Çinkılıç'a (24) ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı.



Kardeşinin cansız bedeni sudan çıkarılırken gözyaşı döken Çinkılıç'ın ablası da güvenlik şeridini aşarak göle atladı. Dalgıçlar, abla Çinkılıç'ı da sudan çıkardı.



Mustafa Çinkılıç'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.