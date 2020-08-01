Malatya'da gölete giren 2 kişi boğuldu Malatya'da iki ayrı ilçede serinlemek için gölete giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Malatya'da iki ayrı ilçede serinlemek için gölete giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi mevkiinde bulunan Mergap göletine arkadaşları ile birlikte giden Mehmet Demirkaya (18) serinlemek için gölete girdi. Demirkaya'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi gölette tarama çalışması başlattı. Arama çalışmasına dalgıç olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da katıldı.

Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma sonucu Mehmet Demirkaya'nın cenazesine ulaşılırken, oğlunun vefat haberini alarak olay yerine gelen annenin sözleri yürek dağladı. Oğlunun cenazesine sarılan anne sinir krizi geçirirken, acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bir diğer boğulma vakası da Doğanşehir ilçesinde yaşandı. Ağabeyi ile birlikte Polat Barajına serinlemek için giren Turgut Gözübüyük (35) iddiaya göre barajın karşısına geçmeye çalışırken gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi dalgıçları barajda arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu şahsın cansız bedenine kıyıya 40 metre uzaklıkta 17 metre derinlikte rastlandı. Gözübüyük'ün cansız bedeni Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılırken, yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA