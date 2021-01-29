Malatya'da GETAT Merkezi hasta kabulüne başlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi hasta kabulüne başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi hasta kabulüne başladı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GETAT Merkezi ile GETAT laboratuvarını ziyaret eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabulut, birçok ülkede GETAT'ın ileri seviyede kullanıldığını belirterek, "Hastanemiz bünyesinde yeni kurulan GETAT Merkezimizde ilgili yönetmelikle izin verilen 7 alanda uygulama yetkisi alarak hasta kabulüne başladık. Bu uygulamalar akupunktur, fitoterapi, mezoterapi, proloterapi, apiterapi, hirudoterapi ve kupa (Hacamat) uygulamasıdır. Bu uygulamalar bire bir hastane şartlarında, temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilerek, alanında uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş