Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

14.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:04

Malatya'nın Arguvan ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emra A, ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA