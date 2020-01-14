Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti
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Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

Malatya'nın Arguvan ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.

14.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:04
Malatya'da geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde geri manevra yapan sürücünün çarptığı annesi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tarlacık Mahallesinde Emre A. (34) evinin önünde otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada annesi Zeynep A'ya (70) çarptı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeynep A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emra A, ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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