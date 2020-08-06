Malatya'da geniş çaplı su kesintisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da geniş çaplı su kesintisi

Malatya'da Cumartesi günü 52 mahallede 18 saat süreyle içme suyu kesintisi yapılacak.

Malatya'da geniş çaplı su kesintisi
06.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:57

Malatya'da Cumartesi günü 52 mahallede 18 saat süreyle içme suyu kesintisi yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyuönü içme suyu deposu isale hattı üzerine yapılan hidroelektrik santralinin bağlantı çalışmalarından dolayı 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü 06: 00 ile 24.00 saatleri arasında Malatya merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt'a bağlı 52 mahallede suların kesileceğini duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kuyuönü içmesuyu deposu isale hattı üzerine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hidroelektrik santralinin bağlantı çalışmalarından dolayı 08.08.2020 Cumartesi günü saat 06: 00 ile 24: 00 saatleri arasında Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimize bağlı bazı mahallerimizde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri almaları hususunda kamuoyuna duyurulur" denildi.

Cumartesi günü 18 saat süreyle su kesintisi yapılacak mahalleler şunlar:

Battalgazi İlçesi: Alişar, Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Bulgurlu, Dolamantepe, Hanımınçiftliği, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kadıçayırı, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Serintepe, Toptaş, Toygar ve Yeni Mahalle.

Yeşilyurt İlçesi: Atatürk, Bentbaşı,Eski Sanayi Sitesi Özsan Sanayi Bölgesi, Cevatpaşa, Cumhuriyet, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Çilesiz, Çukurdere, Dilek, Gazi, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, İnönü, İskender, Karakavak, Kaynarca, Kendirli, Kiltepe, Koşu, Koyunoğlu, Mahmutlu, Melekbaba, Merkez Fatih, Özalper, Samanköy, Seyran, Şeyh Bayram, Tecde, Topsöğüt, Turgut Özal, Yaka, Yeşilkaynak ve Zaviye. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Gupse Özay Yeşim Salkım Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Malatya'da geniş çaplı su kesintisi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 13:32:04. #1.15#
title