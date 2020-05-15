Malatya'da Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı
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Malatya'da Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası törenle başladı.

Malatya'da Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı
15.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:20

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası törenle başladı.

Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Atatürk Caddesindeki, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayhan, valilik koordinesinde yürütülecek Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacağını söyledi.

Hafta boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkate alınarak, etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirten Kayhan, ülkenin en kısa sürede bu süreci atlatmasını temenni etti.

Kayhan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden şehitleri minnetle anarak, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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