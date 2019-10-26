Malatya'da "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi

26.10.2019 17:42

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Fırat Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında Kuyulu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Gönüllü gençler daha sonra Kuyulu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Malatya Baro Başkanlığı gibi kurumlarda çalışan personellerle bir araya geldi.

Kaynak: AA