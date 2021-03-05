Malatya'da gençler her hafta bir camide sabah namazında buluşuyor

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı tarafından "Ümmeti, sabah namazına giden gençler uyandıracak" sloganıyla başlatılan sabah namazı programları ile MTTB'li gençler her hafta bir camide buluşuyor.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı tarafından "Ümmeti, sabah namazına giden gençler uyandıracak" sloganıyla başlatılan sabah namazı programları ile MTTB'li gençler her hafta bir camide buluşuyor.

MTTB İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, her hafta cuma günü Malatya'nın çeşitli camilerinde sabah namazı programları düzenleyen MTTB üyeleri, bu hafta Turgut Özal Camisi'nde kılınan sabah namazı ile bir araya geldi.

Gençlerin camilerde daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilmek adına bu programı gerçekleştirdiklerini belirten MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "Genç kardeşlerimize birlik ve beraberlik ruhu aşılamak, gençlerimizin camilerde daha fazla vakit geçirmesini sağlamak için bu programı düzenledik. Şehitlerimize ve ülkemizin yarınlarına dualar ettik. Sonrasında ise genç kardeşlerimizle hep birlikte kahvaltı yaptık. Bu ve bunun gibi programlar, hem bizler hem de genç kardeşlerimiz açısından güzel ve verimli geçiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de sabah namazı buluşmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine