Malatya'da gasp şüphelisi 2 kişi yakalandı Malatya'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin cep telefonunu, pompalı tüfekle tehdit ederek gasbettiği iddia edilen iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek ve fişekler ile müştekiye ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA