Malatya'da gasp şüphelileri tutuklandı
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Malatya'da gasp şüphelileri tutuklandı

Malatya'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:50
Malatya'da gasp şüphelileri tutuklandı

'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi Ahmet Kaya Parkı'nda E.Y'nin cep telefonu, nüfus cüzdanı ile 150 lirasının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Gasp şüphelilerinin A.Ö. ve C.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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