Malatya'da gasp şüphelileri tutuklandı
Malatya'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi Ahmet Kaya Parkı'nda E.Y'nin cep telefonu, nüfus cüzdanı ile 150 lirasının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Gasp şüphelilerinin A.Ö. ve C.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.