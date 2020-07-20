Malatya'da fuhuş yapanlara kabahat cezası
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Malatya'da fuhuş yapanlara kabahat cezası

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yapan 4 kişiye, 5 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Malatya'da fuhuş yapanlara kabahat cezası
20.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:35

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yapan 4 kişiye, 5 bin 250 lira para cezası uygulandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında fuhuş yaptığı saptanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 5 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon düzenlenen ev, fuhuş yapıldığı için mühürlendi.


Kaynak: DHA

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