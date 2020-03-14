Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.
14.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:14
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adreslerdeki 6 şüpheliye, 8 bin lira para cezası uygulandı.
Ekipler, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA