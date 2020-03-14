Malatya'da fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adreslerdeki 6 şüpheliye, 8 bin lira para cezası uygulandı.

Ekipler, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA