Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:30
Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı belirlenen evdeki ikisi kadın 4 şüpheliye 7 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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