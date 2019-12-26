Malatya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası

26.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:24

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir adreste fuhuş yapıldığını belirledi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adresteki iki şüpheliye, 3 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA