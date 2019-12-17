Malatya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası
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Malatya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası verildi.

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20
Malatya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir adreste fuhuş yapıldığını belirledi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yaptığı belirlenen adresteki iki şüpheliye, 4 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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