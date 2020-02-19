Malatya'da fuhuş evi mühürlendi

19.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:49

Malatya'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendi



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı. Bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi. İki şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli idari işlem yapılarak 3 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.



Söz konusu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak mühürlendi. - MALATYA

Kaynak: İHA