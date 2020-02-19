Malatya'da fuhuş evi mühürlendi
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Malatya'da fuhuş evi mühürlendi

Malatya'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendiMalatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı.

19.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:49
Malatya'da fuhuş evi mühürlendi

'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendi


Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı. Bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi. İki şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli idari işlem yapılarak 3 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.


Söz konusu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak mühürlendi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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