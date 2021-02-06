Freni patlayan kumaş yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
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Freni patlayan kumaş yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

06.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:34

Malatya'nın Darende ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mehmet Can Aydoğdu idaresindeki 49 AAJ 516 plakalı kumaş yüklü kamyon, Karşıyaka Mahallesi'nde freninin patlaması sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü Aydoğdu ile 2'si kadın, 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyondan dökülen kumaşlar nedeniyle Malatya-Kayseri D300 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Freni patlayan kumaş yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
Freni patlayan kumaş yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
Freni patlayan kumaş yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
Freni patlayan kumaş yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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