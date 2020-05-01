Malatya'da fotokapan ayı yakaladı

Malatya'da biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor.

Malatya'da biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor. Son olarak fotokapana doğada gezen bir ayı ile kuş türleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Malatya Bölge Müdürlüğü ekipleri kentte hayvan biyoçeşitliliğini gözlemlemek için doğada birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Fotokapana son olarak 18 Nisan tarihinde ormanlık alanda dolaşan bir ayı yakalandı. Yine geçtiğimiz Mart ayında da dağlık bir alanda birden çok kuş türü de yine fotokapana yansıyan görüntülerden biri oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA