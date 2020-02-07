Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu

07.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:21

MALATYA'da, dün akşam çıkan şiddeti rüzgar, bugün de etkili oldu. Fırtınada merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta ağaçların dalları kırılırken, Akçadağ'da trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu.

Kentte dün akşam ve bugün fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta bulunan ağaçların dalları kırıldı. Akçadağ ilçesinde ise trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu. Branda uçarken, çadır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Öte yandan meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarlara dikkat. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00 ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'e kadar bölge genelinde devam eden rüzgarlara karşı tedbirli olunmalı. Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.Açıklamada; olası ulaşımda aksama, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.