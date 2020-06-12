Malatya'da fırtına çatıları uçurdu
Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.
12.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:54
Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.
Hakverdi Mahallesi'nde fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle evlerde maddi hasar oluşurken, bölgede kuvvetli rüzgarın devam ettiği öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İHA